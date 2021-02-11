Иркутск, , 08:40 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носитей коронавируса, сделали некоторые послабления для вузов и развлекательных учреждений. Об этом говорится сегодня, 11 февраля, в сообщении пресс-службы областного правительства.

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В соответствии с поправками, внесёнными в указ губернатора Приангарья Игоря Кобзева, разрешено увеличить заполняемость концертных залов и театров с 25% до 50% от установленного количества зрителей, а в цирках разрешено присутствие не более 25% зрителей.

Вузы региона переходят на очный формат обучения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 11 февраля, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1762 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Напомним, ранее власти Приангарья продлили до 17 марта 2021 г. режим самоизоляции для лиц категории 65+.

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