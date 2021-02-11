Оренбург, , 08:37 — REGNUM Жители Оренбурга записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину. Оренбуржцы пожаловались на голосование за объекты для благоустройства, которое считают нечестным.

Инициативная группа жителей микрорайона, известного как «мёртвый город», выразили подозрение, что в процессе голосования идет накрутка голосов, в частности, за парк «ТРЗ». По мнению заявителей, их территорию пытаются искусственно исключить из плана городского благоустройства. Между тем, микрорайон активно застраивается жилыми домами и нуждается в парках.

Владимира Путина просят организовать проверку результатов голосования и не учитывать голоса, отданные с одного IP-адреса, в ночное время и не от жителей Оренбуржья.

Напомним, в Оренбурге проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. В списке числится 15 объектов. Проголосовать за любые три территории из списка можно до 15 февраля на сайте «Активный гражданин Оренбургской области».

Стоит отметить, в 2019 году вокруг голосования за объекты для благоустройства в Оренбурге также разразился скандал. Горожане также заявили о накрутке голосов.

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