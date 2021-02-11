Самара, , 08:41 — REGNUM Действие ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, намерены продлить в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие жители региона не пользуются средствами индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. По ее мнению, в результате по области не уменьшается количество инфицированных коронавирусом.

Архипова считает, что в настоящее время пока рано отменять действующие ограничения.

Сообщается, что на основании таких рекомендаций главного санитарного врача региона члены оперативного штаба решили продлить ограничения.

Отмечается, что до 28 февраля было решено продлить масочный режим, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также ограничения при посещении детьми торговых центров без сопровождения взрослых.

Помимо этого, рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

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