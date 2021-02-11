Канберра, , 08:33 — REGNUM В Австралии количество преступлений за последние два года снизилось до самого низкого за 12 лет уровня. Это следует из опубликованных 11 февраля данных Австралийского бюро статистики.

«Согласно последним данным Австралийского бюро статистики, число правонарушителей, привлечённых к ответственности полицией Австралии в 2019—2020 годах, снизилось до самого низкого уровня за последние 12 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, хотя число правонарушителей постепенно сокращалось в стране с 2013 года, значительное их снижение было зафиксировано во время ограничений, введённых из-за угрозы распространения COVID-19.

Больше других снизилось число правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка (употребление спиртных напитков в общественных местах, хулиганство и другие) — падение по этой группе преступлений составило 24%. Около 22% (18,3 тыс.) преступлений в прошедшем году были связаны с нарушениями введённых из-за пандемии санитарных ограничений и эпидемических правил.

Напомним, что, по данным за 2019 и 2020 годы, в Австралии зарегистрировано 374 645 правонарушителей.

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