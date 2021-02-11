Иркутск, , 08:31 — REGNUM Власти Иркутской области заявили о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет на территории региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в соответствии с поправками, внесёнными в указ губернатора Приангарья Игоря Кобзева, он будет действовать по 17 марта 2021 года.

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Лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, а также сделавшим прививку от COVID-19, разрешается предоставление услуг санаторно-курортных организаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 11 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 772 человека (+ 251 за последние сутки). Госпитализированы 1854 пациента (-27 за последние сутки).

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