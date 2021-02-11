Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM Праздничный концерт, посвящённый наступлению Нового года по лунному календарю — Сагаалгана — состоится 12 февраля на площади Советов Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, мероприятие будет транслироваться также в прямом эфире.

В концерте, как отмечается, примут участие театры «Байкал» и «Забава», а также известные в регионе эстрадные исполнители. Кроме того, здесь состоится презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов республики.

«Будут представлены бурятские зимние костюмы: мужские и женские, пяти родов — булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров. А также мужские и женские традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики, а также представители Буддийской традиционной сангхи России рекомендовали жителям ограничить посещение праздничных молебнов в связи с сохраняющейся угрозой коронавируса.

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