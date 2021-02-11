Москва, , 08:29 — REGNUM Жители России раз в год могут воспользоваться правом получить от государства единовременную выплату. Претендовать на неё могут малоимущие граждане, которые попали в трудную ситуацию. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Так, согласно Федеральному закону № 178-ФЗ под эту категорию попадают одинокие малоимущие граждане, либо те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

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В каждом регионе сумма единовременной материальной помощи разная. Она зависит от нескольких факторов, в частности, величины средней зарплаты и прожиточного минимума. Самые крупные выплаты предусмотрены для граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей, пояснил юрист. В Московской области, например, выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи.

При этом, добавил Редин, в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения единовременной помощи или же дополнительные основания для отказа в её предоставлении. Также в ряде субъектов РФ можно получить дополнительную помощь в рамках социального контракта, на которую можно купить необходимые вещи и даже открыть свой бизнес. Однако пока это лишь эксперимент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Счётной палаты РФ Ольга Самарина заявила, что ситуация с бедностью в России может обостриться в 2021 году после отмены введённых годом ранее мер поддержки населения.