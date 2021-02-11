Казань, , 08:31 — REGNUM В Татарию начала поступать одноразовая вакцина «Спутник V», ее уже активно развозят по учреждениям. Разница от предыдущей лишь в том, что ранее при открытии ампулы нужно было прививать сразу пять человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Одноразовая вакцина очень удобна для медицинских учреждений. По эффективности и безопасности они идентичны с предыдущей, так как это один и тот же препарат. С однодозовой вакциной удобнее работать, иначе медики зависимы от людей, которые придут на вакцинацию. Если пять человек не пришли сразу, нужно было думать, что делать с оставшимся препаратом, отметил Жаворонков.

ИА REGNUM ранее сообщало, из-за недисциплинированности пациентов в Татарии утилизируют 0,2% вакцины от коронавируса. Так, один флакон «Спутника V» расчитан на пять человек. После вскрытия упаковки срок годности вакцины составляет всего два часа.

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По информации на 10 февраля, иммунизацию против новой коронавирусной инфекции провели среди 27 118 жителей.

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