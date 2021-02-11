Ижевск, , 08:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 февраля всего получили прививку от коронавируса 11 357 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из этого числа 1129 человек полностью прошли процесс вакцинации двумя компонентами препарата.

За сутки число вакцинированных выросло на 1330 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в республике провели 845 267 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2180 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1422 исследования.

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