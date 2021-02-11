Москва, , 08:22 — REGNUM Данные об уровне заболеваемости COVID-19 и коллективном иммунитете позволили отменить обязательный масочный режим в Удмуртии и Чечне, заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире Национальной службы новостей.

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По его словам, власти Чечни и Удмуртии решили ввести послабления не «за компанию», а с учётом реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы рекомендовали снять требование о ношении масок, исходя из анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, а также с учётом итогов групповых исследований на напряженность иммунитета.

При этом Онищенко призвал «не ждать милости от коронавируса», но вытеснять неспецифические меры защиты от него. С новым вирусом придётся сосуществовать.

«Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», — заявил Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 12 февраля ношение защитных масок будет не требованием, а рекомендацией. Обязательный масочный режим с 10 февраля отменили и в Чечне.

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