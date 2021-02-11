Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве 11 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщает центр «Фобос».

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"Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь незначительным очаговым снегом, а температурный фон окажется на семь-восемь градусов ниже многолетней климатической нормы февраля», — говорится в сообщении центра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег. Воздух в столице опустится до 13 градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 15 градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады и порывистый ветер ожидаются в предстоящие дни в Москве. Предупреждение об этом распространила 10 февраля пресс-служба столичного управления МЧС России.

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