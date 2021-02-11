Ижевск, , 08:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 февраля провели 845 267 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2180 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1422 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 350 человек.

Читайте также: Двое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки