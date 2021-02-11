Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM В Бурятии после изменения в конце 2020 года норматива финансового обеспечения выросла заработная плата учителей в 340 школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам главы региона Алексея Цыденова, повышение зарплаты коснулось сотрудников большинства школ. На эти цели было выделено дополнительно 402 млн рублей.

«Это не было перераспределением внутри существующих фондов оплаты труда. Рост у каждого учителя индивидуальный, а снижения — ни у кого», — добавил он.

В результате по 189 школам зарплата выросла в среднем на 21−30%, в 61 — на 11−20%. Наконец, в 90 учебных заведения учителя будут получать на 1−10% больше. В 110 школах зарплаты остались на уровне 2020 года. Как отмечается, всего в регионе насчитывается 8,4 тыс. педагогических работников. Всего в прошлом году на зарплаты было выделено более 4 млрд рублей.