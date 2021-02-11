Ижевск, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике был зарегистрирован один летальный случай.

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Умер мужчина в возрасте 72 лет и 73-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 350 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 10 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 546 человек, из которых пятеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в регионе выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 712 случаев.

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