Лос-Анджелес, США, , 08:20 — REGNUM Основатель и владелец журнала для взрослых Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе. Об этом 11 февраля сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в семье покойного.

При этом отмечается, что причиной смерти владельца журнала, по предварительной причине, стала сердечная недостаточность.

Отметим, первый номер журнала Hustler вышел в 1974 года и принес его владельцу, как известность, так и многочисленные тяжбы в суде. В 1978 году серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил во Флинта, после чего последний стал парализован ниже пояса на всю оставшуюся жизнь и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Был женат пять раз, имеет шестерых детей. В 1996 году режиссер Милош Форман снял о его жизни фильм «Народ против Ларри Флинта», фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля.