Москва, , 08:18 — REGNUM В Москве в январе 2021 года участниками марафона «Достучаться до сердец. Донорство 2021» стали 600 человек. За месяц они сдали 267 литров крови, сообщается на портале мэра столицы.

Данного количества хватит, чтобы помочь примерно 1602 взрослым или 3200 маленьким пациентам. Для участия в марафоне нужно подать заявку на сайте акции

Донорский марафон продлится в Москве до ноября 2021 года. Марафон проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 6 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19.

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