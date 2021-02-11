Сухум, , 08:21 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 10 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 279 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 64 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 170 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 24 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 933 носителя SARS-CoV-2. Из них 10 943 победили инфекцию. За это время в стране скончались 187 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 9 февраля в стране выявили 51 нового носителя SARS-CoV-2 в результате 411 исследований.

Стоит отметить, что передвижной госпиталь Минобороны РФ, который развернули в Сухуме в октябре 2020 г. для помощи в лечении пациентов с COVID-19, планировалось свернуть 15 февраля. По просьбе руководства Абхазии российским военным медикам продлили командировку.

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