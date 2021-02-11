Ижевск, , 08:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 февраля выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 712 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 10 детей в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан 101 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 314 человек. 350 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли двое жителей республики, накануне среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля один из самых крупных ковид-центров Удмуртии — Городская клиническая больница №2 в Ижевске — поэтапно начнёт приём пациентов неинфекционного профиля. Больница работала в режиме ковидного центра с 28 апреля прошлого года.

Также в период с 15 по 18 февраля возобновит приём больных в штатном режиме Воткинская районная больница, сократится число инфекционных коек в Можгинском и Глазовском ковид-госпиталях.

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