Аша, Челябинская область, , 08:12 — REGNUM В Аше Челябинской области 32-летний ранее судимый гражданнн осуждён за убийство 19-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено на почве неприязненных отношений, возникших из-за долговых обязательств. Девушка и трое её друзей приехали к дому подсудимого, чтобы решить вопрос. Однако он избил её, затем зарезал. После этого гражданин угрожал её друзьям убийством.

В суде гражданин заявил, что погибшая споткнулась и сама упала на нож. Ему назначено 12 лет колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшей о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.