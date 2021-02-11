Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 1007 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 199 тыс. Об этом 11 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 199 093.

Также сообщается, что что за это же время в Казахстане 13 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2626.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 180 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 1053 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.