Москва, , 08:08 — REGNUM Не переболевшим COVID-19 людям необходимо соблюдать все меры предосторожности, сказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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По его словам, коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак, если у него нет иммунитета и он попадает в контакт, то он рискует заболеть.

«И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в лёгкой форме, либо в достаточно тяжёлой форме коронавирусной инфекцией», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Если человек не заболел, значит, он делал всё правильно и необходимо дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности. Коллективный же иммунитет важен для планирования противоэпидемических мероприятий, напомнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут наблюдаться «гриппоподобные симптомы» — слабость, ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Однако, по её словам, опасаться таких побочных эффектов не надо: они сохраняются в течение суток после вакцинации.

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