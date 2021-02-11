Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области на трассе Оренбург — Самара дорожники наносили разметку, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Ролик опубликован в интернете, действия подрядчика вызвали критику и иронию.

«Оренбургские дорожники очень суровы. Они рисуют разметку прямо в метель», — прокомментировали работу дорожников в соцсети.

На видео запечатлено, как из кузова двигающегося грузовика рабочий, свесившись, наносит краской разметку. Пользователи соцсетей отметили, что в метель машину можно и не разглядеть, в результате на дороге возникает риск ДТП.

Последовала реакция и со стороны Госавтоинспекции: «Действительно, суровые парни. Мы думаем, что руководство филиала УпрДор «Приуралье», которое уже посмотрело это видео, с достоинством оценит «напряженный труд» своего подрядчика, обслуживающего данный участок дороги. И мы оценим. Для начала в рамках возбужденного дела об административном правонарушении за нарушение правил перевозки пассажиров».

Стоит отметить, в 2016 году активисты ОНФ в ходе проверки выявили в разных регионах случаи, когда дорожную разметку наносили и планировали работы при отрицательных температурах воздуха. В отношении нарушителей применили штрафные санкции.