Берлин, , 08:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 10 237 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 310 233.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 666 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 63 635.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,087 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (504 650 заразившихся), Бавария (416 786) и Баден-Вюртемберг (303 333).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.