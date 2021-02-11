Кемерово, , 08:05 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 11 февраля, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 91 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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»Новокузнецк — 23, Кемерово — 19, Междуреченск — девять, Анжеро-Судженск — пять, Белово — пять, Осинники — пять, Промышленновский МО — четыре, Калтан — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Таштагольский МР — три, Березовский — два, Кемеровский МО — два, Топкинский МО — два, Прокопьевск — один, Беловский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Прокопьевский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 137 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 30 498 случаев заражения коронавирусом, 29 146 человек выздоровели, 542 пациента скончались.