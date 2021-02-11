Хабаровск, , 08:08 — REGNUM На автозаправки отдалённых районов Хабаровского края доставили бензин всех марок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В частности АЗС в Советской Гавани и Ванино обеспечены топливом. Местная компания ООО «АЗС-Трансбункер» получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95. Топливом были заправлены одна АЗС в Советской Гавани и ещё две — в Ванино.

На станции посёлка Токи стоит цистерна с 60 тоннами бензина АИ-92. С Комсомольского НПЗ дополнительно отгружается вагон с ещё 60 тоннами бензина. На ближайшее время этого объёма должно хватить.

В Советской Гавани и Ванино работает ещё одна сеть автозаправок — ИП «Марченко». Для неё на сортировочной станции Комсомольска-на-Амуре ожидают отправки два вагона с бензином, которые привезут 120 тонн АИ-92. Пока бензин отпускают лишь на АЗС в Ванино, но только по договорам. Сейчас краевые власти помогают ускорить отправку этой партии бензина, которая дополнительно перекроет нехватку топлива.

«В целом ситуация с бензином стабилизировалась. Нефтезавод работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы. Так, за прошедшие сутки предприятие произвело 654 тонны марки АИ-92 и 800 тонн АИ-95. В Хабаровск также пришли 1440 тонн бензина, отгруженных с заводов Сибири, ещё 1140 тонн находятся в пути. Объёмы нефтескладов заполнены с запасом. Вся сеть из 84 заправок «ННК» в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо продают без ограничений». — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, заявил, что Дальнему Востоку не хватает порядка двух млн тонн бензина в год. Для решения проблемы дефицита топлива он считает необходимым построить в регионе ещё один нефтеперерабатывающий завод.