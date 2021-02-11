Берн, , 07:53 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 мог начать распространяться в человеческой популяции раньше вспышки COVID-19 в китайском Ухане, зафиксированной в декабре 2019 года. Об этом 10 февраля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По их информации, в октябре 2019 года в больницы в центральной части Китая поступило примерно 90 пациентов, у которых были симптомы, схожие с COVID-19. Китайские специалисты изучили образцы анализов этих людей, но не выявили следов соответствующих антител.

Эксперты ВОЗ считают, что необходимо продолжить исследования, несмотря на заключения их коллег из КНР, поскольку с течением времени содержание исследуемых белков могло снизиться до уровней, которые не позволили их обнаружить. В организации призвали Китай провести тщательное изучение указанных образцов крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. Однако специалисты ВОЗ предупредили об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского».

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