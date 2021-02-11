Южно-Сахалинск, , 07:50 — REGNUM На Сахалине в очередь на вакцинацию от коронавируса записано более 10 тыс. человек. Уже успели привить почти 20 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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На Сахалин доставили очередную партию препарата для вакцинации от коронавируса в количестве 5,8 тыс. доз. В коробках с препаратами установлены специальные датчики, которые отслеживают колебания температуры. Вакцина хранится при температуре — 18 градусов. Данные о распределении препаратов от коронавируса заносятся в специальную систему «Честный знак», которая позволяет отслеживать путь медикаментов от производителя до потребителя.

Пациентов, получивших первый компонент «Спутник V», перед второй прививкой обзванивают и приглашают завершить вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки привился от коронавируса ещё 331 человек. Второй компонент вакцины получили 70 жителей.