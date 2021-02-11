Москва, , 07:49 — REGNUM В московской больнице началось тестирование использования компьютерного зрения для анализа эндоскопических исследований, сообщила 11 февраля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе — единой цифровой платформе здравоохранения — мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований», — приводит её слова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Ракова рассказала, что эксперимент проводится на базе ГКБ им. С.П. Боткина. Помощником врача-эндоскописта станет нейронная сеть. Её задача показать проблемные участки, обратив на них внимание врача.

Во время испытаний функционал и возможности сервиса получат оценку. Ракова рассчитывает, что новый инструмент позволит улучшить качество, доступность и скорость исследований.