Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США разрешили гражданам, получившим обе дозы вакцины от COVID-19, не находиться на карантине. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Полностью вакцинированные люди, соответствующие критериям, более не будут обязаны находиться на карантине после контакта с кем-либо с COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, новая администрация США пообещала обеспечить вакцинацию 100 млн человек за первые 100 дней пребывания на посту президента Джо Байдена. По состоянию на 8 февраля вакцину получили около 42,4 млн американцев.

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