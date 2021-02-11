Новосибирск, , 07:43 — REGNUM Глава Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 11 февраля, высказался о перспективах строящейся станции метро «Спортивная». Он подчеркнул, что план работ не изменился.

Напомним, ранее в новосибирском минстрое не исключили, что станция метро «Спортивная» может быть введена в эксплуатацию уже после молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023.

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«Ещё раз хочу подтвердить, задача строительства поставлена к чемпионату. Станция метро «Спортивная» занимает там ведущее место. Мы не изменили план. Да, есть трудности. Твёрдо заявляю — планы не изменились», — цитирует «Сиб.фм» Локтя.

Строительство станции «Спортивная» началось летом 2019 года. Завершить работы планировалось к чемпионату мира по хоккею — 2023.