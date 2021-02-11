Ханой, , 07:41 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает вьетнамский национальный комитет по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По его данным, 15 носителей инфекции были выявлены в провинции Хайзыонг, еще трое — в провинции Куангнинь. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 2109. Из них 1215 связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 522 пациента были выявлены в период с 27 января — тогда на территории Вьетнама были выявлены новые очаги распространения заболевания.

Власти страны призывают жителей соблюдать все необходимые меры санитарной предосторожности, чтобы предотвратить распространение инфекции в период Нового года по Лунному календарю. Жителям Вьетнама необходимо носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.