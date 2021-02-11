Пермь, , 07:34 — REGNUM В Перми суд отложил рассмотрение апелляции бывшего спикера гордумы Юрия Уткина на решение суда первой инстанции о законности снятия с поста председателя гордумы. Отсрочка связана с госпитализацией Уткина, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, Юрий Уткин находится на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. Как посчитал суд, рассмотрение жалобы без участия истца лишает его права на судебную защиту. Рассмотрение жалобы перенесено на 24 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический конфликт произошел осенью 2020 года. В конце октября депутаты большинством голосов отправили в отставку спикера гордумы. Экс-спикер усмотрел нарушения в действиях депутатов и обратился в суд. Однако Ленинский райсуд суд отказался отменять решение гордумы.

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