Владивосток, , 07:38 — REGNUM Ярмарка вакансий для сотрудников филиала ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Федорова» («ДМЗ») во Владивостоке на базе завода «Радиоприбор» пройдёт 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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«Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Приморья на «Радиоприборе» предложат свои вакансии, проведут предварительные собеседования. Такая форма взаимодействия работников с потенциальными работодателями хорошо зарекомендовала себя ранее», — пояснил министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.

С 9 февраля на заводе действует совместная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники минпромторга и минтруда Приморья. Её задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях края.

Как сообщало ИА REGNUM, владивостокский филиал ОАО «ДМЗ» находится в стадии расформирования в связи с ожидаемым завершением работ по гособоронзаказу.

Во Владивостоке решается судьба 400 бывших сотрудников «Радиоприбор», который был обанкрочен около четырёх лет назад. Производственные мощности перешли в аренду АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова», а коллектив стал частью обособленного подразделения «ДМЗ». На 26 февраля 2021 года назначены торги по продаже завода как имущественного комплекса. «Радиоприбор» пустят с молотка за сумму чуть более 1,6 млрд рублей.