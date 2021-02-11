Абакан, , 07:27 — REGNUM От СOVID-19 скончались ещё пять жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в правительстве республики.

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Умерли три женщины (54 года, 57 лет и 68 лет) и двое мужчин (72 года и 89 лет).

За весь период пандемии в Хакасии скончались 412 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в республике коронавирус выявлен у 20 892 человек, выздоровели 19 489 человек.

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