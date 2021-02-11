Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В столице Чувашии прокурор города на встрече с депутатами привёл «наиболее типичные нарушения в сфере противодействия коррупции», в том числе очередных конфликтов интересов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор города Чебоксары Александр Шабалкин встретился с депутатами столичного парламента, разъяснив народным избранникам антикоррупционное законодательство. И для наглядности привёл ряд примеров коррупционных проявлений среди чиновников.

В частности, в ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель одного из структурных подразделений администрации Чебоксар, родственник которого был принят в подведомственное учреждение, не принял меры по урегулированию конфликта интересов.

«Напротив, им систематически согласовывались приказы о премировании родственника», — говорится в сообщении.

Также прокуратуру заинтересовал директор одной из спортивных школ, который без заключения договора использовал в служебных целях принадлежащий матери автомобиль. Правоохранители уточняют, что транспортное средство заправлялось и обслуживалось за счет средств учреждения, что является нарушением.

В прокуратуре также отмечают, что руководителем одного из структурных подразделений администрации Чебоксар была согласована безвозмездная передача транспортного средства подведомственного учреждения частной организации, руководителем которого является его родной брат.

В ведомстве сообщают, что в настоящее время виновные лица привлечены к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в ходе прокурорской проверки выявлен конфликт интересов в администрации Чебоксар: по данным надзорного ведомства, должностное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, которым создавались более выгодные условия для юридического лица, одним из учредителей которого являлась его супруга. В результате пост по собственному желанию покинул заместитель главы администрации Чебоксар.

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