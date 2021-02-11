Белград, , 07:27 — REGNUM Все пациенты, получившие в Сербии российскую вакцину «Спутник V», не имеют побочных эффектов. Об этом заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич 10 февраля в ходе пресс-конференции.

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Она напомнила, что 9 февраля в Белград поступила вторая партия этого препарата, в которой было 50 тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Сербии увеличилось до 413 943.

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