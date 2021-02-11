Пекин, , 07:25 — REGNUM На материковой части Китая выявлено два новых «импортных случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, оба заболевших и один человек с подозрением на заболевание прибыли в Китай из-за рубежа. Два новых случая пришлись на провинции Фуцзянь и Гуандун. «Подозрительный» пациент выявлен в Шанхае.

Из больниц страны за стуки выписано 92 пациента по выздоровлении. Общее число «импортных» пациентов в стране достигло 4834 человек с начала эпидемии, из них 4587 человек выздоровели. Еще 247 остаются госпитализированными.

Общее число заболевших в Китая за все время эпидемии достигло 89 736 человек, из которых 879 продолжают получать лечение, включая 13 в тяжелом состоянии. Скончалось 4636 человек. Из больниц выписан 84 221человек.