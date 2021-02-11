Москва, , 07:24 — REGNUM С начала 2021 года Московская служба занятости помогла трудоустроиться 10 тыс. жителей Москвы, сообщил глава московского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

При этом с января 2020 года служба поспособствовала в трудоустройстве 185 тыс. человек.

Стружак рассказал, что на фоне пандемии прошлый год получился непростым, однако специалисты службы занятости смогли перестроить технические процессы.

«Совместными усилиями нам удалось расширить базу вакансий до 290 тысяч, только за последние две недели она увеличилась на 30 тысяч вакансий. Мы трудоустроили рекордное количество москвичей — 185 тысяч человек с начала 2020 года», — приводит слова руководителя департамента официальный сайт мэра и правительства Москвы.