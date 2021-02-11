Сингапур, , 07:23 — REGNUM Жителям Сингапура следует привиться против коронавирусной инфекции, как только подойдет их очередь на вакцинацию, заявил премьер-министр страны Ли Сяньлун в ходе новогоднего обращения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Вакцинация защитит нас и наших близких. Кроме того, если нас привьется достаточное количество, наше население получит коллективный иммунитет», — заявил он.

При этом глава сингапурского правительства отметил, что власти приняли все необходимые меры, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции и спасти больницы от переполнения пациентами. Ли Сяньлун подчеркнул, что к настоящему времени эпидемиологическая обстановка в Сингапуре стабилизировалась.

Также премьер-министр добавил, что в стране уже прошли вакцинацию почти все медработники и сотрудники экстренных служб. Сейчас подошла очередь на прививки для пожилых людей.