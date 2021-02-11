Пермь, , 07:19 — REGNUM В Пермском крае 11 февраля с 12:00 до 13:00 по местному времени ( 10:00—11:00 мск) на 20-м километре трассы Пермь — Усть-Качка ограничат движение транспорта. Причиной тому станет следственный эксперимент, сообщают СМИ со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Пермскому району планируют проводить следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут движения.

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