Пермь,
11 февраля 2021, 07:19 — REGNUM В Пермском крае 11 февраля с 12:00 до 13:00 по местному времени (
Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Пермскому району планируют проводить следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди.
Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут движения.
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