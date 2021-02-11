Новосибирск, , 07:18 — REGNUM В новосибирском минстрое не исключили, что станция метро «Спортивная» может быть введена в эксплуатацию уже после молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023. Об этом заявил глава министерства Иван Шмидт.

«Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро «Спортивная», при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы неплохо, если бы мы ввели её в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата», — цитирует «Коммерсантъ Сибирь» министра.

Напомним, что строительство станции началось летом 2019 года. Завершить объект планировалось к чемпионату мира по хоккею — 2023.