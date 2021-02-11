Шарм-эль-Шейх, Египет, , 07:09 — REGNUM Функцию защиты от террористических атак будет выполнять стена из бетона и проволоки, построенная вокруг египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Об этом 10 февраля сообщил портал Egyptian Streets со ссылкой на заявление властей Египта.

Протяженность забора составляет 36 км. Для въезда в город откроют четверо ворот, где будут обыскивать все прибывающие автомобили. Власти республики также надеются, что сооружение обезопасит туристов и жителей Шарм-эш-Шейха от преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что власти Египта решили построить первую в стране скоростную железную дорогу, соединяющую побережья Красного и Средиземного морей.

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