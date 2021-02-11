Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Чувашии в прошлом году рождаемость снизилась на 2,7%, при этом смертность возросла на 23,3%. Такие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

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В 2020 году в республике родились 11 307 детей, что на 317 меньше уровня 2019 года. Рождаемость снизилась на 2,7%.

Среди младенцев 3858 детей (34,1% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 4104 ребенка (36,3%) — вторыми в семьях, 2470 детей (21,9%) — третьими, 860 детей (7,6%) — четвертыми и более.

Умерли в прошлом году 18 737 жителей, в том числе скончались 24 младенца. Это на 3541 человека больше, чем было в 2019 году, смертность по итогам года возросла на 23,3%. В отличие от прошлогодних периодов, Чувашстат не приводит основных причин смертности.

В целом число умерших в Чувашии превысило число родившихся в 1,7 раза (в 2019 году — на 30,7%). Годовая убыль населения составила 7430 человек.