Новосибирск, , 06:57 — REGNUM В Новосибирске в 2021 году начнут капитальный ремонт Октябрьского моста. Стоимость работ будет определена после того, как проект пройдёт государственную экспертизу.

«Проведение ремонта планируется в два этапа. Первый этап — до Молодежного чемпионата мира по хоккею — приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной частей моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений, системы освещения и подсветки. На втором этапе планируется ремонт опорных частей моста и пролетных строений. Срок — 2023−2025 годы», — сообщили «НГС. Новостям» в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Отметим, что ранее был объявлен аукцион на проект капитального ремонта Октябрьского моста. Подготовку документации оценили в 28 млн рублей.