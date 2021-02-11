Абакан, , 06:57 — REGNUM По состоянию на 11 февраля в Хакасии коронавирус выявлен у 20 892 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 35 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели 38 человек. Общее число выздоровевших в Хакасии — 19 489 человек.

724 человека лечатся амбулаторно, 264 — в стационарах. В тяжёлом состоянии находятся 54 пациента с COVID-19, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Хакасии коронавирус был выявлен у 28 человек, выздоровели 37 пациентов.

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