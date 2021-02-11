Нижние Серги, Свердловская область, , 06:49 — REGNUM В Нижнесергинском районе Свердловской области бывший сотрудник лесничества предстал перед судом. Ему вменяют коррупционные преступления, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что 52-летний гражданин в мае 2017-го и в мае 2019 года, будучи мастером леса и лесничим, выявил нарушения в деятельности заготовщика древесины. В первом случае он срубил за пределами оговоренного участка десять пихт, а во втором — три ели и четыре пихты. Лесничий не стал обращаться в правоохранительные органы, а предложил заготовщику дать ему взятку, в каждом случае по 20 тыс. рублей.

Лесонарушитель согласился и деньги были переданы, но затем преступление раскрыли. Сейчас над бывшим лесничим уже идёт суд.