Куньмин, Китай, , 06:35 — REGNUM Площадь покрытия лесами провинции Юньнань на юго-западе Китая выросла до 65,04% от общей площади региона в 2020 году, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Таким образом, за последние пять лет площадь лесов региона выросла на 3,27 млн га до 28,27 млн га. С 2016 по 2020 год в рамках усилий по озеленению, предпринятыми властями региона, запасы леса выросли до 2,07 млрд кубометров с 1,77 млрд кубометров, сообщил глава местного бюро лесов и пастбищ Жэнь Чжихун.

«За последние пять лет лесные и пастбищные ресурсы в Юньнани вышли на новый уровень как в количественном, так и в качественном отношении, заложив прочную основу для создания барьера экологической безопасности на юго-западе Китая», — сказал он.

За тот же период Юньнань восстановила лугов общей площадью 273,3 тыс. га и превратила 158,8 тыс. га пастбищ в луга.