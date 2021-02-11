Ульяновск, , 06:25 — REGNUM В Ульяновской области все службы неотложной помощи будут работать по единому стандарту. Соответствующий проект разрабатывает министерство здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

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Региональные власти отмечают, что единый стандарт оказания неотложной медицинской помощи повысит «доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи». В проекте будет прописано количество пунктов «неотложки», машин и оборудования, а также требуемое количество медицинских специалистов. Также будет увеличена доля окладов в структуре зарплаты медработников.

По данным минздрава, в Ульяновске создано 14 отделений неотложной помощи. В районах эти функции возложены не только на профильные пункты, но и на бригады, которые оказывают как неотложную, так и экстренную помощь.

Для приведения пунктов неотложной помощи в нормативное состояние выбраны пилотные территории — Новоульяновск, Чердаклинский и Ульяновский районы. Кроме того, с апреля будут организованы дополнительные пункты «неотложки» в шести медицинских учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в 2020 году поступило 114 тыс. вызовов на дом в неотложной форме, в том числе более 62 тыс. вызовов станция скорой помощи передала в амбулаторно-поликлиническое звено. Это позволило значительно сократить непрофильную нагрузку на бригады скорой помощи. Планируется, что такая система будет внедрена и в районах Ульяновской области.