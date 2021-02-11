Челябинск, , 06:17 — REGNUM В школах Челябинска 11 февраля отменены занятия для учащихся первых, вторых, третьих и четвёртых классов. Решение принял горком по делам образования, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

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Речь идёт об учащихся первой и второй смен. Причиной стали морозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее занятия для начальных классов отменяли 9 и 10 февраля. Во всех случаях на эту меру чиновники пошли из-за холодов.