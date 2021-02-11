Лима, , 06:07 — REGNUM После проверки 40 541 пробы анализов за последние 24 часа в Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 3556 и составило 1 203 502. Об этом 10 февраля сообщается на сайте перуанского минздрава.

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Также были учтены еще 6724 ранее неучтенных факта инфицирования этим вирусом. Кроме того, за сутки в Перу от осложнений при COVID-19 скончались 233 человека.

С начала наблюдений за распространением инфекции от последствий этого заболевания в стране умерли 42 859 пациентов. Однако 1 117 729 заболевшим удалось излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Перу началась массовая вакцинация против COVID-19 с использованием препарата китайской компании Sinopharm.

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